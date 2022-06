Repubblica – Non solo Koulibaly, Spalletti ha chiesto anche la conferma di Ospina

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, il tecnico Luciano Spalletti avrebbe fatto due richieste alla dirigenza del Napoli. Entrambe riguardano due permanenze di due calciatori. Il primo, non è un mistero, è Koulibaly. L’altro nome sul quale il tecnico si sta imponendo è Ospina. Dato per partente, per dare spazio a Meret, le dichiarazioni dell’altro giorno sulla costruzione dal basso sono un non tanto velato riferimento al fatto che Ospina possiede queste caratteristiche, Meret no.