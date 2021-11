Repubblica – Oggi il rientro di Osimhen: Spalletti lo attende con ansia. Un solo dubbio in vista dell’Inter

Sarà un Victor Osimhen carico a pallettoni quello che rientrerà quest’oggi dagli impegni con la sua nazionale. Luciano Spalletti è ansioso di riaccogliere a braccia aperte e motivare in vista del big-match di domenica in casa dell’Inter la sua punta di diamante reduce da due gol in altrettante partite con la Nigeria.

“Il suo ritorno dalla nazionale − scrive oggi la Repubblica − è atteso non a caso con ansia pure da Spalletti, che riabbraccerà oggi a Castel Volturno il suo numero 9, andato a segno in entrambe le partite disputate nel corso della sosta con la maglietta della sua Nigeria. Nelle prossime ore Spalletti tirerà le somme in vista della trasferta di San Siro. C’è un solo dubbio di formazione, con Zielinski favorito su Elmas“.