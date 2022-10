Stando a quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe stato un incontro tra Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, e Matteo Politano, esterno d’attacco degli azzurri: “Nei giorni scorsi c’è stato un colloquio tra Giuntoli e il suo procuratore, Mario Giuffredi, che assiste, oltre a Mario Rui, anche Matteo Politano. L’attaccante sembrava sul punto di andar via in estate, ma la situazione è cambiata in pochi mesi: è un altro riferimento che il Napoli non vuole perdere”.