Repubblica – Raspadori, Spalletti pensa di metterlo in coppia con Osimhen

La Repubblica ha svelato un’idea di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, inerente a Giacomo Raspadori, attaccante azzurro: “Domani contro l’Ungheria proverà a trascinare l’Italia alla final four di Nations League. Lo farà con la 10 sulle spalle che ha indossato con la naturalezza di chi è sicuro delle sue qualità. L’ha ereditata da un certo Insigne, che a Napoli ha fatto la storia. Quella di Raspadori è appena cominciata. Spalletti non può prescindere dal centrocampo a tre e lui allora si è esibito da centravanti, complice l’infortunio di Osimhen dividendosi la scena con Simeone. Ha interpretato il ruolo con le sue qualità: attaccante di manovra, bravo a dialogare con i compagni e a dialogare nello stretto. In area di rigore si muove come i grandi: controlla e calcia in un attimo. Raspadori e Osimhen, è il tandem che intriga Luciano Spalletti. Toccherà all’allenatore individuare la formula giusta per farli coesistere senza naturalmente intaccare l’equilibrio di un Napoli che adesso ha gli automatismi perfetti”.