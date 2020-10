Repubblica – Ricorso Juve-Napoli, giudizio d’appello a metà novembre: il club torinese non si è costituito

Il giudizio d’appello per il ricorso del Napoli per il match contro la Juve ci sarà a metà novembre, 11 o 18. Ne parla la Repubblica nell’edizione odierna:

“La giustizia sportiva ha di solito il pregio di essere un po’ meno lenta rispetto a quella ordinaria. Ma comunque ha bisogno dei suoi tempi. Non deve quindi stupire il silenzio calato sul caso dello 0-3 contro la Juventus subito a tavolino dal Napoli, punito dal tribunale di primo grado per non essersi presentato in campo lo scorso 4 ottobre, a Torino. La partita non si giocò per la mancata partenza per il Piemonte degli azzurri, a cui la Asl regionale vietò esplicitamente di mettersi in viaggio dopo i casi di positività al Covid di Zielinski ed Elmas. Il club di Aurelio De Laurentiis si era appellato invano alla “causa di forza maggiore”, che non è stata tuttavia riconosciuta nella sentenza del tribunale della Lega Calcio ( giudice Gerardo Mastrandrea), che ha inflitto alla squadra di Gattuso pure il -1 in classifica. Di qui il ricorso, con cui l’avvocato Mattia Grassani proverà a ribaltare la sentenza in secondo grado, davanti alla Corte d’Appello Federale. Nei prossimi giorni sarà ufficializzata la data del dibattimento a Roma, che dovrebbe essere fissato come detto a metà novembre. I bianconeri non si sono costituiti, di conseguenza nel giudizio mancherà la controparte. L’obiettivo del Napoli è ottenere il rinvio della gara (prima data utile il 13 gennaio) e la cancellazione del -1 in classifica”.