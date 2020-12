Repubblica su Crotone-Napoli: “Merito agli uomini di Gattuso di non aver sottovalutato l’impegno”

L’edizione odierna della Repubblica si sofferma sull’approccio giusto usato dagli azzurri nella sfida di ieri a Crotone, a cui viene riconosciuto il merito di non aver snobbato l’avversario. Ecco le parole del quotidiano:

“Discreto questa volta l’impatto con la partita del Napoli, che ha avuto il merito di non snobbare il Crotone ed è stato messo sul chi vive dall’ammonizione subita dopo appena 6’ da Koulibaly, per una entrata fallosa sullo scattante Messias. Inoltre senza storia l’ultima mezz’ora, con Gattuso che ne ha approfittato per far risparmiare un po’ di energie ai suo big, in vista della decisiva sfida di giovedì in Europa League al Maradona, contro la Real Sociedad”.