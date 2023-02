La Repubblica ha svelato il motivo per il quale Alessio Zerbin, attaccante del Napoli, è stato escluso dalla lista Champions presentata dal Napoli alla UEFA: “Bereszynski non può sostituire tout cort Alessandro Zanoli che rientrava nella lista come prodotto del settore giovanile, ma il Napoli non ha potuto inserire neanche Zerbin, che per l’Uefa non è un prodotto del settore giovanile”.