Kostas Manolas è già in Grecia, ma fino al 31 Dicembre è ancora un calciatore del Napoli. Il giocatore voleva a tutti i costi tornare nella squadra della sua città, ha lasciato Napoli in anticipo ed ha firmato all’Olympiakos un contratto di circa 1.5 milioni a stagione (il 75 % in meno rispetto allo stipendio del Napoli).

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno Kostas ha inoltre rinunciato allo stipendio di Dicembre per poter andare via subito.