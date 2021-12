Con l’immediata cessione di Kostas Manolas all’Olympiacos il Napoli si trova in emergenza difensiva. Come riporta la Gazzetta dello Sport il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha subito chiesto a De Laurentiis di colmare la lacuna visto che, con la probabile partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa, gli azzurri non possono giocare un mese intero con i soli Juan Jesus e Rrahmani.