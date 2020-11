L’emergenza Coronavirus colpisce pure in casa Rijeka, prossima avversaria del Napoli giovedì in Europa League. E colpisce anche in maniera forte, come svelato dal tecnico Simon Rožman: “Siamo in difficoltà a causa della Coronavirus. Ogni tre ore ci si misura la temperatura, ogni tre ore ho una nuova squadra da gestire. Abbiamo problemi di salute. Spero di avere 12 giocatori capaci per giocare contro il Napoli, altrimenti giocheremo con le juniores”.