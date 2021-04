Rizzoli al CdS: “In Juve-Napoli Mariani e il Var sanno di aver sbagliato”

Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli è intervenuto in merito agli episodi di Juventus-Napoli, diretta da Mariani di Aprilia con Di Paolo al Var. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Al Var sempre in caso di dubbio? Sono le indicazioni, chiarissime, che ho dato ai miei. Indicazioni disattese in Juve-Napoli? Ha sbagliato Mariani così come l’avar. Lo sanno benissimo anche loro. Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l’unico a non rivedere le immagini fosse proprio l’arbitro“.

Sul cambiamento che ha provocato Calciopoli sulla classe arbitrale: “Ha impresso un’accelerazione straordinaria alla mia carriera, alcuni colleghi che mi precedevano nelle graduatorie di merito o per età non hanno più arbitrato perché sono finiti nell’inchiesta. Immagino, però, che non ti riferissi a me, ma alla categoria. Ci ha fatto molto male, rimettersi in piedi è stata durissima. Ricostruire un rapporto di fiducia con la gente, convincere gli appassionati che si era fatta pulizia, questi erano gli imperativi immediati. Qualche scoria ce la portiamo ancora addosso, ingiustamente“.

Sulle ammissioni di Orsato in merito agli episodi di Inter-Juventus a Novantesimominuto: “Possiamo parlare d’altro? Quello è un episodio di tre anni fa e io guardo avanti. A cosa serve tornarci sopra oggi?“.