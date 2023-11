Rizzoli: “È un campionato avvincente con tanti club in lotta. Arbitri? Garantisco la buonafede”

Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli è venuto in queste ore in un evento a Napoli ed ha trattato di tanti temi. Ecco le sue parole per i 100 anni della sezione arbitrale:

“Facendo una battuta penso che 101 anni fa gli arbitri se la passavano meglio, di certo non avevano tutti questi occhi addosso. Come si stanno comportando gli arbitri? Preferisco parlare del campionato di calcio e vedo un campionato avvincente con una lotta non semplice. Ovviamente non sarà semplice per gli arbitri, ma l’unico che posso garantire è che gli arbitri sbagliano in buona fede. Attualmente il regolamento e il VAR deve essere migliorato, per gli arbitri non è facile”.

Poi continuando: “Il gioco è una cosa importante, ma il tempo effettivo è un altro discorso. Abbiamo visto cosa è accaduto ai Mondiali, ma molto dipende dal comportamento dei calciatori. Se le squadre evitano perdite di tempo il calcio giocato sarà più piacevole. Challenger a chiamata per gli allenatori? Al momento non ci sono informazioni riguardo questa possibilità”.