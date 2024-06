Romano: “Osimhen potrebbe andar via anche ad un prezzo minore della clausola2

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato di Osimhen sul proprio canale YouTube: “La situazione di Osimhen è diversa da quelle degli altri giocatori del Napoli. Il nigeriano ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro e c’è in ogni modo un patto d’onore tra il Napoli ed Osimhen per trovare una soluzione d’uscita anche a prezzo minore della clausola. Al momento le acque sono tranquille, ma nelle prossime settimane potrebbero farsi sotto Arsenal, Manchester United, Psg ed altri club inglesi per il giocatore. La volontà comune delle parti è trovare una soluzione. Il Napoli non necessita dei soldi o della clausola di Osimhen per sopravvivere perchè ha una situazione finanziaria fantastica, ma è chiaro che i soldi della sua eventuale cessione sarebbero un grande impulso per il mercato e quindi le parti sono al lavoro per trovare una soluzione”.