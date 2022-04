In un’intervista rilasciata a SkySport Luis Nazario da Lima ha parlato così della Serie A:

“I vincitori della Serie A e della Champions League? É una bella lotta. Secondo me l’Inter sta giocando meglio in questo momento e spero che possa vincere ancora. Per la coppa, il Real Madrid è la favorita. Non sta vivendo un grande momento ma è in simbiosi con questa competizione, e poi ha Ancelotti in panchina che è uno dei migliori al mondo. Benzema? Merita il pallone d’oro”