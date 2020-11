Rozman, all.Rijeka: “Girone durissimo per noi. Il raddoppio avrebbe messo in crisi il Napoli”

Simon Rozman, allenatore del Rijeka, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazione nell’immediato post-gara della sfida di Europa League tra la sua squadra e il Napoli:

“Faccio i complimenti al Napoli ed alla mia squadra, ho visto i giocatori dare il massimo e sono contento della loro prestazione. Peccato per le opportunità non concretizzate, abbiamo subito gol troppo facilmente, ma ho visto carattere e qualità anche se c’è qualche rimpianto pur conoscendo la forza del Napoli. Io e la squadra siamo ambiziosi, questa competizione lo impone, i complimenti fanno capire che qualche merito c’è stato, abbiamo dato tutto, il rimpianto è per i tanti infortuni ma sono realista e credo che abbiamo fatto il massimo. La squadra s’è adattata a tutte le assenze, abbiamo provato ad imporre transizioni veloci con Menalo, sono soddisfatto di come hanno interpretato le situazioni. Non sarà facile dopo una gara del genere, è inevitabile uno scarico mentale, non so su chi potrò contare ma tutti dovranno dare il massimo. Sapevo che avremmo avuto occasioni anche nella ripresa, i giocatori hanno rispettato la strategia studiata, il 2-1 avrebbe mandato il Napoli nel panico e dato energia al Rijeka. Dispiace, tutti gli errori in questa competizione vengono puniti subito, sarebbe stata sicuramente una gara diversa. Sono tre squadre fantastiche, hanno transizioni offensive velocissime, saranno i dettagli a decidere. Chi passerà andrà molto lontano nella competizione”.