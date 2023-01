Salernitana, Davide Nicola in conferenza stampa: “E’ arrivato il momento di ripartire e alzare la testa”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, in vista del derby contro il Napoli: “Nella vita non si cresce con le vittorie, ma con le batoste e per raggiungere grandi traguardi è spesso necessario cadere. A Bergamo siamo caduti facendo rumore, ma se era il prezzo da pagare per imparare qualcosa allora lo accetto. E’ arrivato il momento di ripartire e rialzare la testa. Con il Napoli sarà diffcilissimo, ma lotteremo su ogni pallone. Il Napoli è una squadra con grandissime qualità ma domani la cosa più importante è metterci nella condizione di giocare una partita che abbia un tono agonistico elevato e dimostrare di avere la personalità per gestire alcune situazioni dettate dalla loro qualità. I tifosi? Sono coloro che ci danno la motivazione per andare avanti, sta a noi dimostrare che abbiamo sangue e voglie di giocarci questa partita. Non vediamo l’ora di poterli rappresentare. In certi momenti si vede la personalità di un giocatore, di una squadra, di un intero staff e queste sono le partite che devono creare i presupposti per migliorare velocemente. Il nostro lavoro deve essere la nostra priorità, viviamo per questo ed è il momento di dare tutto e di più. Spalletti? Lo stimo moltissimo e non ne ho mai fatto mistero. Domani dovremo pensare a noi stessi, alla determinazione da mettere in campo, alla voglia di correre per il compagno e di dimostrare di essere squadra”.