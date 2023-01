Samp, Stankovic a DAZN: “Fino al gol non siamo stati inferiori al Napoli”

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta col Napoli.: “Fino al gol del Napoli non siamo stati inferiori. Li conosciamo, giocano un bel calcio. Fino al gol eravamo belli coraggiosi, compatti. Anche se e’ arrivata una sconfitta, con un uomo in meno la partita e’ diventata piu’ difficile, il doppio. Noi abbiamo il nostro percorso. Faccio i miei complimenti. Per noi e’ archiviata questa sfida. La partita l’abbiamo preparata bene. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dato tutto e non e’ bastato. Usciamo dal campo a testa alta. Gabbiadini? Aveva un problemino e non l’ho rischiato, lasciando Lammers in campo. E’ stata una scelta forzata, siamo contati. Nuytinck? Bene, ma non voglio parlare dei singoli. Il gruppo c’è. Le altre partite sono alla nostra portata. Il ricordo di Vialli e Mihajlovic? Ringrazio i tifosi che hanno dimostrato il loro affetto verso Gianluca e Sinisa, sono stati spettacolari. I ragazzi non li hanno delusi, perche’ hanno combattuto fino alla fine”.