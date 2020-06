Sarri: “Il Napoli ha tirato i rigori meglio di noi, ha meritato la vittoria”

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“A livello di determinazione c’eravamo, abbiamo giocatori abituati a giocare palla addosso, a risolvere così la situazione, in questo momento di condizione psicofisica è difficile farlo. I rigori si sbagliano, non è una questione di cattiveria. È una lotteria, dispiace per i tifosi, la società. La Juve fa gioco, mette sotto le squadre avversarie, in questo momento chi è abituato a saltare l’avversario, a fare la giocata non ci riesce, non vedo un gruppo sgonfio. Usciamo da un lungo periodo di stop anche a livello mentale, vedrai tante squadre sgonfie, se riusciamo a salire dal punto di vista fisico possiamo dire la nostra. In questo momento Cristiano a livello di qualità di corsa, al numero d’accelerazioni sta bene, gli manca l’abitudine alla partita, Dybala viene da 50 giorni di positività. Il Napoli ha vinto meritatamente, ho visto due squadre sotto ritmo, con grande difficoltà a rendersi pericolose, è una partita che dopo mezz’ora ha dato l’impressione del possibile 0-0, poi hanno tirato i calci di rigore molto meglio di noi”