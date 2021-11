Sassuolo, la conferenza stampa di Dionisi: “Contro il Napoli come contro il Milan”

Dopo la bella vittoria di San Siro contro il, ildi Alessioaspetta ildi Luciano Spalletti, vittorioso in casa contro la, nella gara valida per la 15a giornata di Serie A.– “Ci attende una partita non facile, vorrei rivedere la stessa attenzione vista contro il Milan. Ieri abbiamo parlato alla squadra di applicazione, fase difensiva, andando ad evidenziare alcuni elementi che non sempre ci sono stati.“.– “Molti gol vengono da un’aggressione alta, è vero, ma non sempre ci riesce bene. Anche vero che le qualità del Milan non ci hanno permesso di aggredire alto,. Se saremo compatti risulterà più facile”.– “Lui è molto bravo, noi allenatori ne dobbiamo parlare di meno.“.– “, anche lui è passato dall’Empoli ed è toscano. Ho molta stima per lui, lo apprezzo per i risultati che ha fatto. Per fortuna in campo ci vanno i giocatori”.– “Senza Osimhen c’è Mertens, che copre il ruolo benissimo e sta trovando continuità in un ruolo che aveva già ricoperto benissimo. Ovvio,, ma non devo raccontare io la forza del Napoli, ha giocatori importanti”.– “Ci dobbiamo adattare in base all’avversario che troviamo. In questo momento giochiamo bene, ma se dovessimo cambiare qualcosa lo faremo senza problemi. Ad oggi abbiamo un buon equilibrio, ma qualche settimana fa si parlava di altro., ma dipende sempre da chi affronti.e per noi risulta difficile, dato il tipo di gioco che vogliamo proporre”.– “Non so se andrà via dalle “tre”,, che gioca alla pari delle big d’Europa.– “Vedremo se rischiarlo,ma dobbiamo fare ulteriori valutazioni nell’allenamento odierno”.– “Ci meritiamo la classifica che abbiamo, quasi insperata prima di Milano., ma per me non è sfortuna. Ognuno ha quello che si merita”.