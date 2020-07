Sassuolo, l’Ad Carnevali: “Non vendiamo Boga”

La ripartenza record, i segreti di De Zerbi e il mercato dei big. Giovanni Carnevali si è raccontato così nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tuttosport. “Siamo in forma e non ci poniamo limiti“, spiega l’amministratore delegato del Sassuolo. “Credo in un risultato positivo anche contro la Juventus: questi risultati dicono che abbiamo gestito molto bene l’emergenza. I nostri stranieri non hanno mai lasciato la città su consiglio dei giocatori italiani e aver iniziato per primi gli allenamenti ha sicuramente aiutato“.

La classifica nelle ultime 5 dice Sassuolo 13, Juve 10. “E più di temere i gol di Ronaldo, per quanto abbia sempre segnato contro di noi, punto su quelli di Caputo“, non ha dubbi Carnevali. “Sta giocando alla grande, è fenomenale anche negli assist. Troppo vecchio rispetto alle nostre politiche di mercato? Per niente, ha lo spirito di un ventenne. E poi sta aiutando molto i nostri giovani a crescere. Lo cercherebbero in molti anche oggi“.