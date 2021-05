Attraverso una nota postata sul proprio profilo social, il giornalista Nicolò Schira, ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardanti il centrocampista del Napoli, Fabìan Ruiz. Il Psg e sulle tracce dello spagnolo, e il club azzurro continua a chiedere 50 milioni per il suo cartellino. Di seguito ecco il post del giornalista:

#PSG are looking in Fabian #Ruiz. #Napoli ask €50M to sell the spanish midfielder (his contact expires in 2023). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2021