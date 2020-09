Scugnizzeria in the World – Giornata in chiaroscuro per gli azzurrini

Salernitana-Reggina 1-1 (Tutino): è partito il campionato in Serie B, che oggi ha visto debuttare Salernitana e Reggina. Allo stadio Arechi granata e amaranto si sono sfidati per i primi tre punti in palio della nuova stagione. Termina 1-1 con reti nel finale di Menez e Casasola. La gara tra la squadra di Castori e quella di Toscano si è disputata a porte chiuse, per le restrizione sulla diffusione della pandemia. Nelle file della Salernitana ha giocato tutta la partita il giocatore di proprietà del Napoli Gennaro Tutino che però non è riuscito ad incidere nel match.

Pescara-Chievo 0-0 (Palmiero): finisce 0-0 il primo match stagionale del Pescara. Contro il Chievo arriva un punto al termine di 90’ ben interpretati a sprazzi con super Fiorillo ma anche con tanti rimpianti nella ripresa. Il numero uno biancazzurro dice no in due occasioni con due super interventi mentre nella ripresa Busellato non vede Galano tutto solo e Bellanova di testa da zero metri spreca clamorosamente. Nelle fila degli ospiti ha giocato 89 minuti ma senza mai incidere il giocatore centrocampista del Napoli Luca Palmiero. All’82’ il 96 azzurro è stato anche ammonito per bloccare una ripartenza del Pescara.

Vis Pesaro-Legnano 2-2 (Zanoli): termina una partita lunghissima al “Benelli”, Vis Pesaro e Legnago non si fanno male: 2-2 il risultato finale. A segno Nava e Gelonese per i padroni di casa, Rolfini e Pellizzari per gli ospiti. Zanoli ha giocato l’intera partita, mentre Sgarbi è entrato all’80’.

Feralpi Salò-Arezzo 2-1 (Mezzoni): finisce 2-1 il match tra Feralpisalò e Arezzo, valido per la 1^ giornata del girone B di Serie C. Vittoria netta per i padroni di casa che si portano sul doppio vantaggio grazie ai gol di Miracoli (5′) e Guidetti (33′). Piccolo spavento nel finale alla rete subita da Cutolo (86′), per gli ospiti però è troppo tardi per riuscire a rimontare. Solo panchina per Francesco Mezzoni, classe 2000 in prestito dal Napoli.

Francavilla-Portici 3-2 (Vitiello, De Martino): finisce 3-2 il match di Serie D tra Francavilla e Portici, valido per il campionato di Serie D. Esordio sfortunato per gli ospiti che vanno in vantaggio con Savarise, salvo poi subire le offensive dei padroni di casa che rimontano e vanno in gol con Navas e Nolè che fa doppietta. Nel finale un rigore di Maione tiene vive le speranze, ma c’è troppo poco tempo per recuperare. Titolari i due azzurrini Vitiello e De Martino, 2003 in prestito dal Napoli.

Piacenza-Grosseto 0-2 (Russo): termina 0-2 il match tra Piacenza e Grosseto, in campo per la 1^ giornata di Serie C. Colpo esterno per gli uomini di Magrini, che si impongono grazie alle reti di Moscati e Galligani. Solo panchina per l’azzurrino Raffaele Russo, in prestito al Grosseto.

Cremonese-Cittadella 0-2 (Gaetano): successo per il Cittadella che vince 2-0 contro la Cremonese. Un gol per tempo per la squadra di Venturato: 22′ Ogunseye, 81′ Benedetti. Gaetano: Diligente sulla trequarti, appena può si lancia e mette cross interessanti. Cala alla distanza.

Gubbio-Modena 0-2 (Prezioso): il Modena espugna Gubbio per 2 reti a 0 grazie alle marcature di Scappini e Spagnoli. Grande prestazione degli ospiti che hanno meritato la vittoria finale. Prezioso è entrato all’83’.

Avellino-Turris (D’Ignazio): RINVIATA

Pro Vercelli-Novara 1-0 (Zerbin): a decidere il derby piemontese è stato Rolando su calcio di rigore. Alessio Zerbin, di proprietà del Napoli e in prestito alla Pro Vercelli, è stato ammonito al 58′. L’attaccante è poi uscito al 76′, sostituito da Della Morte.

Sorrento-Nardò 2-1 (Somma): termina 2-1 la sfida tra Sorrento e Nardò, oggi in campo per il campionato di Serie D. Clamorosamente in vantaggio per primi gli ospiti con Antonio Caputo, poi però l’orgoglio dei padroni di casa, che vincono una gran partita in rimonta grazie ai gol di Terminiello e Liccardi. Guarda tutta la partita dalla panchina, infine, Francesco Somma, terzino classe 2003 in prestito dal Napoli.