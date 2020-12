Scugnizzeria in the World – In goal Tutino e Ciciretti. Assist per Palmiero

Termina 1-1 Arezzo-Legnago, match valevole per il diciassettesimo turno del Girone B di Serie C. Gli ospiti passano in vantaggio al 35′ con una rete di Luppi. All’88’ i padroni di casa trovano la rete del pareggio con un rigore di Cutolo. Il Legnago rimane inoltre in 10 uomini per la doppia ammonizione di Morselli al 90′. Buona la gara di Zanoli, ennesima maglia da titolare per lui, tra le fila ospiti. Solo panchina per Senese, mentre Sgarbi non ha preso parte al match per infortunio. I tre sono in prestito dal Napoli.

Serie C, Padova-Modena 0-1 (Prezioso)

Chiude alla perfezione l’anno il Modena che vince a Padova lo scontro diretto con la prima in classifica con il goal di Spagnoli. Prezioso è subentrato al 85′.

Serie C, Pro Sesto-Grosseto 1-2 (Russo)

Termina col risultato di 1-2 il match tra Pro Sesto e Grosseto, valido per la 17^ giornata di Serie C, girone A. Padroni di casa sorpresi dal doppio vantaggio degli ospiti con Moscati (6′) e Boccardi (80′). A nulla è servito il gol che ha dimezzato lo svantaggio di Palesi (81′). In campo per un’ora l’azzurrino Raffaele Russo, in prestito al Grosseto dal Napoli, il quale ha rimediato anche un’ammonizione.

Serie C, Fermana-Vis Pesaro Labriola 2-0 (Labriola)

Grazie a una doppietta del centrocampista Samuele Neglia (17′ e 53′), la Fermana vince per 2-0 contro la Vis Pesaro. Vittoria importantissima per i padroni di casa che gli permette di portarsi momentaneamente fuori dalla zona play-out. Assente Valerio Labriola per la Fermana, calciatore in prestito dal Napoli.

Serie C, Pro Vercelli-Pontedera 2-2 (Zerbin)

Sa di beffa il pareggio per 2-2 della Pro Vercelli contro il Pontedera. I padroni di casa si sono fatti raggiungere al 90′ dal goal di Faella. Gli altri marcatori sono stati: Barba (Pontedera), Iezzi e Comi per i piemontesi. Zerbin è out per via della positivtà al Covid.

Serie C, Turris-Cavese 2-0 (D’Ignazio, Zedadka)

Cinica e spietata la squadra di Fabiano che ha sfruttato al meglio le occasioni avute ed ha punito impietosamente la Cavese, apparsa demoralizzata dopo il secondo gol subito e priva di reazione. Nel finale espulso Matino. Reti di Giannone e Lorenzini. D’Ignazio (Turris) è rimasto in panchina, mentre Zedadka(Cavese) è out per infortunio.

Serie D, Picerno-Portici 3-2 (Vitiello e De Martino)

Termina 3-2 la sfida tra Picerno e Portici, in campo per la 9^ giornata di Serie D, girone H. Sconfitta amara e immeritata per gli ospiti, due volte in vantaggio con Prisco (13′) e Maione (45+1′) e poi rimontati dalle reti di Iadaresta (42′), Albadoro (68′) ed Esposito (85′). K.O. anche per i due calciatori in prestito dal Napoli Vitiello e De Martino, l’uno in campo per 45′ (secondo tempo) e l’altro in panchina.

Serie D, Sorrento-Bitonto 1-1 (Somma)

Battuta d’arresto contro il Bitonto per il Sorrento, capolista del girone H di Serie D. Tra le due squadre, scese in campo per la 9^ giornata, regna l’equilibrio al termine dei 90′, con i pugliesi che trovano il gol agli sgoccioli con Palazzo (89′) rimediando al vantaggio iniziale di Basile (7′) per i padroni di casa. Solo panchina per il giovane Somma, in prestito dal Napoli al Sorrento.