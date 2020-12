Scugnizzeria in the World – Palmiero punto fermo del Chievo. Ounas ancora positivo al Covid

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto di questo turno infrasettimanale:

Bundesliga, Eitracht Francoforte-Borussia Moenchegladbach 3-3 (Younes)

E’ finita 3-3 la partita tra Eintracht Francoforte e Borussia Moenchegladbach. Al vantaggio iniziale degli ospiti con Stindl ha risposto l’Eintracht con una doppietta di André Silva e una rete di Barkok. Quando la partita sembrava vinta, però, Stindl ha segnato altri due gol negli ultimi 5′ di partita, di cui uno al 95′. Una vera beffa per la squadra di Younes, in campo da titolare e sostituito al 71′.

Serie A, Parma-Cagliari 0-0 (Ounas)

Termina con un pareggio per 0-0 la gara del Tardini tra Cagliari e Parma. Un match giocato in totale equilibrio, dove nessuna delle due compagini è riuscita ad incidere in maniera significativa. Ounas assente per via della sua positività al Covid.

Serie A, Udinese-Crotone 0-0 (Luperto)

E’ finita 0-0 la partita tra Udinese e Crotone. Poche emozioni alla Dacia Arena, dove i ragazzi di Stroppa sono riusciti a dar continuità alla vittoria casalinga con lo Spezia e hanno portato a casa il secondo risultato utile consecutivo. Il Crotone ora si trova a pari punti con Genoa e Torino, che però hanno una partita in meno. Sebastiano Luperto, in prestito dal Napoli, ha visto il match dalla panchina. Per l’Udinese arriva il quinto risultato utile consecutivo. L’ultima sconfitta è datata 1° novembre, quando il Milan s’impose per 1-2.

Serie B, Empoli-Cremonese 1-0 (Gaetano)

L’Empoli capitalizza al massimo la rete di Stulac e guadagna una vittoria importantissima ai fini della classifica. Grazie al pareggio della Salernitana gli azzurri salgono in prima posizione. La Cremonese non ha demeritato, ma paga una certa imprecisione nelle conclusioni a rete.

Serie B, Spal-Chievo 0-0 (Palmiero)

0-0 tra Spal e Chievo. Meglio i ferraresi nella prima frazione, con un rigore fallito da Paloschi. Nella ripresa il Chievo non sfrutta la superiorità numerica per espulsione di Strefezza. Palmiero ha giocato l’intero match.

Serie B Salernitana-Lecce 1-1 (Tutino)

Termina in parità per 1-1 la gara tra Salernitana e Lecce. Match combattuto, ma poco spettacolo all’Arechi. Decidono le reti di Capezzi e di Mancosu, che pareggia i conti per i salentini nella ripresa su calcio di rigore. Tutino è stato ammonito ed è stato sostituito all’83’.

Serie C, Pro Vercelli-Livorno 0-2 (Zerbin)

Termina 0-2 il match di oggi tra Pro Vercelli e Livorno, valevole per la 14^ giornata di Serie C, girone A. Brutto K.O. interno, dunque, per la squadra di Francesco Modesto, piegata nel secondo tempo dalle reti di Murilo (69′) e Braken (82′). In campo per tutta la durata della gara Alessio Zerbin, attaccante in prestito dal Napoli.

Serie C, Legnago Salus-Imolese 2-1 (Sgarbi, Senese e Sgarbi)

Il Legnago Salus si affida tutto ad Amine Chakir nel match di oggi contro l’Imolese, valevole per la 12^ giornata di Serie C, girone B. L’attaccante classe 2000 trascina con una bella doppietta la sua squadra (27′, 49′), che si piazza al momento al tredicesimo posto. Solo panchina per Zanoli e Senese, in prestito dal Napoli. Ancora assente Sgarbi, anch’egli in prestito dal club azzurro, per un infortunio al crociato.

DI WILLIAM SCUOTTO