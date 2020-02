Scugnizzeria in the World – Tutino ancora in goal. Ottimo esordio di Prezioso nel Cosenza

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto di questo fine settimana per i giocatori di proprietà del Napoli e ceduti in prestito:

Serie B, Cremonese-Pisa 3-4 (Gaetano)

Dopo i 7 minuti disputati la scorsa settimana, altri 14 più recupero e primo k.o. con la maglia della Cremonese per Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000, arrivato alla corte di Rastelli in prestito dal Napoli, contro il Pisa ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco al 76′ al posto di Deli, ma non è bastato ad evitare il k.o., arrivato in pieno recupero. Finisce 4-3, con una rete al 93′ di Eros Pisano che abbatte i grigiorossi allo Zini e regalano i tre punti ai toscani.

Serie B, Frosinone-Entella 1-0 (Contini)

Il Frosinone batte la Virtus Entella grazie al guizzo di Federico Dionisi al 57′: quarto risultato utile consecutivo in Serie B per gli uomini di Alessandro Nesta. Contini, portiere del Napoli e in prestito all’Entella, ha giocato l’intero match e ha giocato una buona partita nonostante il goal subito.

Serie B, Empoli-Crotone 3-1 (Tutino e Ciciretti)

E’ terminata da pochi minuti la sfida tra Empoli e Crotone, valida per la 22esima giornata di Serie B. Bella vittoria per i padroni di casa contro la compagine calabrese che, nonostante la sconfitta, resta al terzo posto. Prestazione sopra le righe per l’attaccante di proprietà del Napoli Tutino, che oltre ad aver avuto il merito di aprire le marcature con la sua seconda rete consecutiva (17′) ha anche fornito l’assist ad Henderson per il gol del definitivo 3-1. In mezzo le marcature di Mancuso per l’Empoli (20′) e Crociata (39′), autore del momentaneo pareggio per il Crotone. Poco più di 10′, infine, per l’altro azzurro Ciciretti, entrato nel finale al posto di Bajrami.

Serie B, Juve Stabia-Perugia 0-1 (Bifulco)

Sconfitta per la Juve Stabia in casa contro il Perugia per 1-2. Decisiva la doppietta di Pietro Iemmello, di cui il primo gol è arrivato su un calcio di rigore. A nulla è valso il momentaneo pareggio di Canotto. Alfredo Bifulco, di proprietà del Napoli e in prestito alla Juve Stabia, ha visto l’intero match dalla panchina.

Ligue 1, Nizza-Lione 2-1 (Ounas)

E’ finita 2-1 la partita tra il Nizza e il Lione. Vittoria dunque per la squadra di Adam Ounas, che è stato espulso sul finire del primo tempo per un doppio giallo ricevuto in pochissimi minuti. “Rivincita” per il Nizza, dunque, dopo la sconfitta in Coppa avvenuta in settimana contro l’OL.

Serie C, Carrarese-Giana Ermino 1-4 (D’Ignazio)

E’ finita 1-4 la partita tra Carrarese e Giana Erminio. Grande vittoria della squadra ospite, che nel secondo tempo ha segnato ben tre gol, in vista della lotta per non retrocedere. Luigi D’Ignazio, calciatore del Napoli in prestito alla Carrarese, è rimasto in panchina per tutti i 90′.

Serie C, Potenza-Rieti 1-1 (Russo)