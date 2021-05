Senesi, l’intermediario: “Napoli destinazione gradita dal difensore. Aspettiamo Spalletti”

Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” in onda su Radio Marte è intervenuto, Stefano Antonelli, intermediario e manager che assiste il papà di Marcos Senesi, difensore del Feyenoord:

“Spalletti è un insegnante di calcio ma allo stesso tempo vuole vincere, e non solo partecipare. Qualcuno magari potrà parlare di comunicazione scomoda, ma gli allenatori vincenti in questo momento sono allenatori come Gasperini e Conte. Sono scomodi? Assolutamente si, ma sono altrettanto bravi. Spalletti non lo valuto scomodo, ma valuto le sue capacità ed è ai primissimi posti.

Non andare in Champions è stata una grande perdita dal punto di vista economico, ma con un allenatore come Spalletti, senza pressioni particolari addosso, lavorando tutta la settimana per costruire il nuovo percorso del Napoli può fare bene.

Senesi? ne abbiamo parlato tanto, credo che per ora però bisogni prima aspettare l’ufficialità del tecnico. Magari tra una settimana dirò che ci siamo oppure no. Chiaramente c’è la il gradimento da entrambe le parti e credo che da qui a 15 giorni inizieremo a fare sul serio.”