Sepe, l’agente: “Ritorno al Napoli? Se Meret va via non lo escludo”

Luigi Sepe al Napoli, l’ipotesi di un ritorno è notizia di qualche giorno fa. L’ha commentata a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” il suo procuratore Mario Giuffredi: “Napoli su Sepe? Non lo escludo e non credo sia impossibile, se Meret va via. Perché è un portiere che per caratteristiche piace tanto a Gattuso. Lui ha preferito Ospina a Meret perché è più bravo con i piedi, Sepe ha caratteristiche simili. Tutti conoscono il valore di Sepe, sarebbe la cosa più facile e sanno di avere una certezza, conoscono tutto dal punto di vista umano del calciatore. Non lo escluderei ma ha anche tanti estimatori in Italia e all’estero, è uno dei 5 migliori portieri italiani”.