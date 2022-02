Serie A, Giudice Sportivo: stangata Inter, due giornate di squalifica e Bastoni e una a Inzaghi

Stangata del giudice sportivo in casa Inter dopo gli strascichi polemici del derby. Tra gli squalificati nei provvedimenti dopo l’ultima giornata di Serie A compare Alessandro Bastoni: sono due le giornate di stop inflitte al centrale nerazzurro per avere rivolto, a fine gara, un’espressione ingiuriosa agli arbitri. Salterà dunque Napoli e Sassuolo e non è escluso che la società possa fare ricorso. Non solo: un turno di stop anche per Simone Inzaghi, per aver proferito gravi espressioni irriguardose.

Se la cavano con un’ammenda di 10.000 euro Lautaro Martinez e di 5.000 euro Theo Hernandez, quest’ultimo squalificato per una giornata, così come Zaniolo, per via dell’espulsione. Squalificati anche Ebuhei, Mandragora, Musso, Ostigard, Torreira, Arslan, Bonaventura, Ceccaroni, De Silvestri, Deiola, Lukic, Raspadori, Scamacca.