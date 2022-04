SerieANews – Il Napoli vuole il gioiello del Boca: Zeballos nel mirino degli azzurri

L’addio di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e tra i più importanti attaccanti d’Europa, comporterà per la squadra di Luciano Spalletti un grande e inevitabile cambiamento. Probabilmente è la fine di un’epoca o meglio la fine di uno stile di gioco. Difficile se non impossibile trovare sul mercato un calciatore che abbia le medesime caratteristiche dell’attaccante della Nazionale Italiana. Per tale ragione, è più facile credere che si prenderà la strada della rivoluzione offensiva.

I fatti dimostrano che il Napoli stia appunto seguendo questo nuovo percorso. Il presidente De Laurentiis, infatti, ha annunciato l’arrivo in squadra a partire dall’estate di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano classe ’01, attualmente della Dinamo Batumi.

Un vero talento pronto ad esplodere e Napoli in tal senso potrà essere il primo salto verso l’Europa. La sensazione è che anche per i successivi colpi di mercato si seguirà la logica di giovani di grande prospettiva, che possano costruire lo zoccolo duro del Napoli del futuro. Sarà per questo che da tempo la società azzurra ha riaperto i canali con l’Argentina e osserva la nuova stella del Boca Juniors, Exequiel Zeballos.

L’Europa scopre Zeballos

“Gioca ad un’altra cosa”: con queste parole l’ex calciatore e idolo del Boca Juniors Juan Roman Riquelme, attualmente facente parte della dirigenza del club, ha parlato di Zeballos per risaltarne la purezza del talento e la superiorità tecnica rispetto ai compagni. Il classe ’02 è sicuramente il fiore all’occhiello della generazione futura e d’altronde lo dimostra il fatto che ha già ricevuto le sue prime convocazioni con la Nazionale di Scaloni. Come caratteristiche può ricoprire sia il ruolo di esterno sinistro che di trequartista. Questa duttilità ha indubbiamente risvegliato l’interesse del Napoli.

Napoli su Zeballos del Boca Juniors: le ultime

Già Daniele De Rossi, in occasione della sua parentesi professionale al Boca, l’aveva adocchiato, poi l’Europa intera ha potuto ammirarlo in occasione della Maradona Cup tra gli argentini e il Barcellona. Nell’occasione, prima di arrivare ai rigori, fu proprio Zeballos ha segnare la rete ai blaugrana. Il Napoli lo segue da tempo, alla stregua di Siviglia, Atlético Madrid e il City Group. Tuttavia, secondo le informazioni raccolte da serieanews.com, non è facile la trattativa tra l’entourage del calciatore e la dirigenza azzurra. Ciò probabilmente è dovuto anche all’ultimo rinnovo di Zeballos col Boca Juniors. La firma risale a dicembre del 2020. In quei giorni l’accordo fu prolungato fino al 2025 con l’inserimento di una clausola rescissoria, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Cifra che il Boca ha stabilito volontariamente alta poiché non intende perdere il calciatore. La sua volontà, tuttavia, potrebbe essere vincolante. Di certo trattare con gli azzurri in presenza di una clausola è storicamente difficile. L’estate però è lunga e Zeballos è nel suo momento migliore per rappresentare un’occasione imperdibile.