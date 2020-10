Settore giovanile, rinviata anche Ascoli-Napoli Under 17 causa Covid-19

Il calcio ai tempi della pandemia fa fatica ad andare avanti, anche nei settori giovanili. Oltre alle sfide contro il Frosinone nelle categorie Under 15 e 16, domenica anche i ragazzi dell’Under 17 di mister Carnevale non scenderanno in campo a causa dei contagi emersi nel vivaio dell’Ascoli. Il club marchigiano ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita valida per la terza giornata di campionato. Sarà un weekend di sosta totale per il Napoli, dalla prima squadra all’Under 15 nessuno scenderà in campo. A questo scenario va aggiunta anche la situazione della Primavera che, dopo la notizia del positivo al Covid-19 nell’organico di Cascione, si ferma negli allenamenti in attesa dello screening epidemiologico con i tamponi.