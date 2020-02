Settore giovanile, risultati e classifiche: la Primavera crolla contro l’Inter

È stato un weekend a più facce per le giovanili del Napoli. Sabato la Primavera è crollata contro l’Inter subendo la prima goleada italiana della stagione dopo quelle incassate in Youth League sui campi di Liverpool e Salisburgo, domenica sono arrivate le vittorie di Under 15 e 17 e il pareggio dell’Under 16. L’Under 15 approfitta anche della sconfitta del Pescara, che ha una partita in meno, contro il Crotone e mantiene il primato in compagnia del Frosinone che come la formazione abruzzese ha già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. L’Under 17 ha inflitto il poker al Trapani e blinda il secondo posto portandosi a +11 sul Pescara, che ha una gara in meno, prima dello scontro diretto in Abruzzo di domenica prossima. L’Under 16 porta a casa un pareggio dallo scontro diretto per il secondo posto contro il Perugia su cui mantiene un punto di vantaggio oltre che la differenza a suo favore negli scontri diretti visto il 2-1 dell’andata al Kennedy. Ecco i risultati e le classifiche:

PRIMAVERA 1

Inter-Napoli 5-0 (8′, 45′ e 30′ st Mulattieri, 8′ st Fonseca, 39′ st Ntube)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Atalanta 18 14 3 1 47:16 31 45 2 (2) Cagliari 18 12 3 3 35:20 15 39 3 (3) Inter 18 10 4 4 38:21 17 34 4 (4) Juventus 18 9 4 5 28:28 0 31 5 (5) Roma 18 9 3 6 45:35 10 30 6 (7) Sampdoria 18 8 3 7 26:31 -5 27 7 (6) Genoa 18 7 4 7 31:29 2 25 8 (8) Sassuolo 18 6 5 7 33:33 0 23 9 (11) Lazio 18 7 2 9 22:31 -9 23 10 (9) Empoli 18 6 5 7 21:31 -10 23 11 (10) Torino 18 5 7 6 18:18 0 22 12 (12) Bologna 18 7 1 10 26:38 -12 22 13 (13) Fiorentina 18 4 6 8 24:26 -2 18 14 (14) Pescara 18 4 3 11 30:40 -10 15 15 (15) Napoli 18 3 3 12 18:31 -13 12 16 (16) Chievo Verona 18 2 6 10 26:40 -14 12

Prossimo turno: Napoli-Empoli, lunedì 17 febbraio 2020

UNDER 17 A E B

Napoli-Trapani 4-0 (45′ +1′ D’Agostino, 47′, 54′ Vergara, 89′ Acampa)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 16 14 1 1 62:17 45 43 2 (2) Napoli 17 13 2 2 42:14 28 41 3 (3) Pescara 16 9 3 4 29:23 6 30 4 (4) Frosinone 16 7 5 4 35:24 11 26 5 (5) Benevento 17 8 2 7 26:24 2 26 6 (6) Crotone 17 7 4 6 30:28 2 25 7 (7) Ascoli Calcio 17 7 2 8 29:26 3 23 8 (8) Perugia 17 7 2 8 21:30 -9 23 9 (9) Cosenza 17 6 4 7 22:28 -6 22 10 (10) Juve Stabia 17 5 0 12 17:45 -28 15 11 (11) Salernitana 16 3 5 8 13:30 -17 14 12 (12) Trapani Calcio 16 3 3 10 17:34 -17 12 13 (13) Lecce 17 1 3 13 15:35 -20 6

Prossimo turno: Pescara-Napoli, domenica 16 febbraio 2020

UNDER 16 A E B

Perugia-Napoli 2-2 (6′ Pesce (Na), 18′ p.t., 31′ s.t. Buzzi (Pe), 35′ Frulio (Na)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 17 15 1 1 51:6 45 46 2 (2) Napoli 17 11 3 3 37:12 25 36 3 (3) Perugia 17 11 2 4 37:24 13 35 4 (4) Benevento 17 7 5 5 32:25 7 26 5 (5) Pescara 16 7 4 5 22:20 2 25 6 (6) Trapani Calcio 16 6 5 5 21:20 1 23 7 (7) Juve Stabia 17 6 4 7 22:25 -3 22 8 (8) Lecce 17 4 8 5 19:29 -10 20 9 (9) Frosinone 16 3 6 7 21:24 -3 15 10 (10) Ascoli Calcio 16 3 5 8 19:30 -11 14 11 (11) Crotone 16 3 4 9 12:33 -21 13 12 (12) Cosenza 17 2 6 9 19:37 -18 12 13 (13) Salernitana 17 2 3 12 20:47 -27 9

Prossimo turno: Napoli-Salernitana, domenica 23 febbraio 2020

UNDER 15 A E B

Perugia-Napoli 0-2 (32′ p.t. Vilardi (Na), 24′ s.t. Carbone (Na))

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Napoli 17 12 4 1 35:12 23 40 2 (2) Frosinone 16 13 1 2 32:12 20 40 3 (4) Roma 17 11 3 3 36:8 28 36 4 (3) Pescara 16 11 2 3 36:14 22 35 5 (5) Lecce 17 6 6 5 18:14 4 24 6 (8) Salernitana 17 7 3 7 19:28 -9 24 7 (6) Juve Stabia 17 7 2 8 24:31 -7 23 8 (7) Benevento 17 5 7 5 21:21 0 22 9 (9) Ascoli Calcio 16 4 4 8 18:25 -7 16 10 (10) Perugia 17 4 3 10 15:28 -13 15 11 (11) Cosenza 17 4 2 11 17:39 -22 14 12 (12) Trapani Calcio 16 1 4 11 17:32 -15 7 13 (13) Crotone 16 2 1 13 11:35 -24 7

Prossimo turno: Napoli-Salernitana, domenica 23 febbraio 2020