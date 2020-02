Settore giovanile, risultati e classifiche: vince solo l’Under 17

Non è stato un weekend esaltante per il settore giovanile del Napoli. La Primavera ha incassato in casa contro il Bologna la prima sconfitta della gestione Angelini, visto il pareggio del Chievo Verona condivide con i clivensi l’ultimo posto in classifica, a tre punti dal play-out e a sette dalla salvezza. L’Under 17 è l’unica squadra a sorridere, vince sul campo della Salernitana, blinda il secondo posto avendo otto punti di vantaggio sul Pescara, l’Under 16, invece, cade in casa contro la Roma e mantiene un solo punto di vantaggio sul Perugia e domenica c’è lo scontro diretto in trasferta. L’Under 15 non va oltre lo 0-0 contro la Roma, è ancora prima in classifica ma a pari punti con il Frosinone che ha una partita in meno, avendo già esercitato il turno di riposo. Il Pescara è a -2 ma ha una gara in meno degli azzurrini, la Roma dopo il pareggio maturato al Kennedy è a -4. Ecco i risultati e le classifiche:

PRIMAVERA 1

Napoli-Bologna 0-1 (68′ Uhunamure)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Atalanta 17 13 3 1 45:15 30 42 2 (2) Cagliari 17 12 2 3 34:19 15 38 3 (3) Inter 17 9 4 4 33:21 12 31 4 (5) Juventus 17 9 3 5 27:27 0 30 5 (4) Roma 17 8 3 6 43:34 9 27 6 (6) Genoa 17 7 3 7 31:29 2 24 7 (7) Sampdoria 17 7 3 7 25:31 -6 24 8 (9) Sassuolo 17 6 5 6 32:31 1 23 9 (8) Empoli 17 6 5 6 20:28 -8 23 10 (11) Torino 17 5 6 6 18:18 0 21 11 (12) Lazio 17 6 2 9 19:30 -11 20 12 (13) Bologna 17 6 1 10 22:35 -13 19 13 (10) Fiorentina 17 4 6 7 23:24 -1 18 14 (14) Pescara 17 4 3 10 30:39 -9 15 15 (15) Napoli 17 3 3 11 18:26 -8 12 16 (16) Chievo Verona 17 2 6 9 23:36 -13 12

Prossimo turno: Inter-Napoli, sabato 8 febbraio alle ore 13:00

UNDER 17 A E B

Salernitana-Napoli 0-2 (41′ D’Agostino, 87′ Vergara)

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 15 14 0 1 61:16 45 42 2 (2) Napoli 16 12 2 2 38:14 24 38 3 (3) Pescara 16 9 3 4 29:23 6 30 4 (4) Frosinone 15 7 4 4 33:22 11 25 5 (5) Crotone 16 7 3 6 29:27 2 24 6 (6) Benevento 16 7 2 7 25:24 1 23 7 (8) Perugia 16 7 2 7 21:29 -8 23 8 (7) Ascoli Calcio 16 7 1 8 27:24 3 22 9 (9) Cosenza 16 5 4 7 21:28 -7 19 10 (10) Juve Stabia 16 5 0 11 17:44 -27 15 11 (11) Salernitana 15 3 4 8 13:30 -17 13 12 (12) Trapani Calcio 15 3 3 9 17:30 -13 12 13 (13) Lecce 16 1 2 13 15:35 -20 5

Prossimo turno: Napoli-Trapani, domenica 9 febbraio

UNDER 16 A E B

Napoli-Roma 0-2 (16′ Pagano, 22′ Lilli)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 16 14 1 1 44:6 38 43 2 (2) Napoli 16 11 2 3 35:10 25 35 3 (3) Perugia 16 11 1 4 35:22 13 34 4 (6) Benevento 16 6 5 5 26:23 3 23 5 (5) Trapani Calcio 16 6 5 5 21:20 1 23 6 (4) Pescara 15 6 4 5 20:20 0 22 7 (7) Lecce 16 4 8 4 19:22 -3 20 8 (8) Juve Stabia 16 5 4 7 19:25 -6 19 9 (9) Frosinone 15 3 5 7 19:22 -3 14 10 (10) Ascoli Calcio 15 3 4 8 17:28 -11 13 11 (12) Crotone 15 3 4 8 12:31 -19 13 12 (11) Cosenza 16 2 6 8 17:31 -14 12 13 (13) Salernitana 16 2 3 11 20:44 -24 9

Prossimo turno: Perugia-Napoli, domenica 9 febbraio

UNDER 15 A E B

Napoli-Roma 0-0

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Napoli 16 11 4 1 33:12 21 37 2 (3) Frosinone 15 12 1 2 30:12 18 37 3 (2) Pescara 15 11 2 2 35:12 23 35 4 (4) Roma 16 10 3 3 33:8 25 33 5 (5) Lecce 16 6 6 4 18:11 7 24 6 (7) Juve Stabia 16 7 2 7 24:30 -6 23 7 (6) Benevento 16 5 7 4 20:19 1 22 8 (8) Salernitana 16 6 3 7 18:28 -10 21 9 (9) Ascoli Calcio 15 4 4 7 18:23 -5 16 10 (10) Perugia 16 4 3 9 15:26 -11 15 11 (11) Cosenza 16 3 2 11 15:38 -23 11 12 (12) Trapani Calcio 16 1 4 11 17:32 -15 7 13 (13) Crotone 15 1 1 13 9:34 -25 4

Prossimo turno: Perugia-Napoli, domenica 9 febbraio