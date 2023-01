Simeone a Sky: “Hanno meritato. So che gioco poco, ma…”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese. Ecco quanto evidenziato da: “Abbiamo affrontato una squadra che ha combattuto fino alla fine meritandosi il risultato ottenuto. Abbiamo provato a risolverla, ma a volte la palla entra ed altre no. Dipende da me ma serve pure un po’ di fortuna. I primi 20 minuti siamo stati un po’ lenti, mentre loro erano bassi. Non abbiamo fatto quel tipo di gioco che siamo abituati a vedere. Non vuole dire che ci siamo rilassati. Non abbiamo trovati gli spazi giusti per giocare con maggiore velocita’. Poi dopo i loro gol ci siamo alzati, alzando il livello e segnando nel momento piu’ difficile. Abbiamo provato fino alla fine ma non ci siamo riusciti. So che non gioco tanto. Ma nella mia testa mi preparo sempre per giocare, poi decide il mister. Poi me la godo anche se vedo la squadra vincere com’e’ accaduto contro la Juventus. Sono il primo a voler esserci, a volte mi dispiace non esserci ma lo capisco. La mia esperienza a Napoli e’ intensa, non si puo’ camminare tranquilli tante volte in città. C’è un po’ di pazzia perche’ e’ la passione che porta i tifosi a volerci bene, si identificano in noi ed e’ bello. A me fa molto piacere. Io sono una persona che ama il mare. Qui sono tutti disponibili e c’e’ tanta gente che ti aiuta”.