Simeone: “Ho rabbia, vorrei rigiocare subito, prendermi la rivincita”

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato in conferenza stampa nel post-partita all’Olimpico. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Non sono soddisfatto, sono deluso dal risultato, dobbiamo fare di più quando giochi a calcio. Quando vieni da una sconfitta, hai rabbia e va trasformata in positivo, dobbiamo volere la rivincita a livello fisico, mentale. Quella che mi viene adesso è che vorrei rigiocare, vorrei giocare domenica, vorrei vincere. Dopo un risultato, la prima cosa che uno pensa è che ci sono quelli che hanno giocato meno, quando fai questo lavoro se vieni chiamato in causa devi giocare. Non ci sono alibi per niente, giocando, non giocando devi essere sempre pronto a partire dalla testa. Abbiamo iniziato un po’ lenti, a non pressare tanto, abbiamo commesso degli errori, dovevamo andare più forte, soprattutto all’inizio. Domani al video il mister ci darà più dettagli su ciò che abbiamo fallito. La Lazio è abituata a giocare ogni tre giorni, si è vista oggi questa differenza”

Dal nostro inviato all’Olimpico Ciro Troise