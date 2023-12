Simeone, Spagna e Inghilterra sul centravanti: la situazione

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sportsi sofferma sulla situazione di Giovanni Simeone:

“Sono diversi i club interessati al centravanti del Napoli che nell’ultima di campionato, contro il Monza, nonostante l’assenza di Osimhen e lo zero a zero blindato, ha raccolto appena cinque minuti più recupero. Sono diversi i club europei che lo seguono con attenzione. In Inghilterraribadiscono l’interesse di Newcastle e West Ham; in Spagna, dove allena papà Diego, ci pensano Siviglia, Villarreal e Betis. Altre società potrebbero presto inserirsi. Dovranno parlare col Napoli che non vuole rinunciare all’argentino, non ora, con Osimhen out almeno un mese”