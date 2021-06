Sky – 10 milioni più Mario Rui per Nuno Tavares: il Benfica respinge la prima offerta del Napoli

Il Napoli fa sul serio per Nuno Tavares, terzino sinistro in forza al Benfica. Il club azzurro ha anche avanzato una prima proposta di 10 milioni di euro più il cartellino di Mario Rui, respinta però dai lusitani che, secondo Sky Sport, non accettano contropartite tecniche ma sono disposti a trattare la cessione del ventunenne per una cifra intorno ai 15 milioni. Napoli che, se vuole arrivare al calciatore, deve battere la concorrenza di due club di Premier League, ovvero Leicester e Southampton, intenzionati a soddisfare le richieste del Benfica.