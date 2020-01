SKY – Demme dal 1′, Ospina più di Meret: la probabile formazione in vista della Lazio

In difesa si va verso la riconferma del quartetto visto in campionato all'Olimpico Pubblicato il alle 17:01 da •

Cresce l’attesa per la sfida di domani contro la Lazio. La Coppa Italia è l’unica e sola speranza rimasta al Napoli per svoltare in questa stagione ed i colleghi di Sky Sport avanzano ipotesi sull’11 titolare che avrebbe in mente di schierare Gennaro Gattuso per piegare i biancocelesti.

Sono tre i ballottaggi che attanagliano la mente del tecnico azzurro: il primo riguarda il portiere, con Ospina ancora in vantaggio su Meret; nessuna novità in difesa, Gattuso dovrebbe riproporre il quartetto visto nella sfida di campionato all’Olimpico; in due per un posto a centrocampo, dove l’unico più sicuro della titolarità pare essere il nuovo acquisto Demme. Da valutare se al suo fianco ci sarà Fabian Ruiz o Allan insieme con Zielinski; dubbi, infine, anche in attacco. Al momento va verso la panchina uno spento Callejon, crescono le quotazioni di Lozano. Nel match di domani sera, dunque, il Napoli si schiererebbe così:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo; Mario Rui; Allan/Fabian, Demme, Zielinski; Lozano/Callejon, Milik, Insigne.