Sky, Di Marzio: “Una squadra di MLS offre una barca di soldi per Insigne”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole:

“Terzino sinistro a gennaio? Il Napoli si sta muovendo, Spalletti non ama le rose extra large, si tratta di un allenatore molto aziendalista. Ci sono pretendenti per Insigne? È ovvio che sia un giocatore attenzionato in Italia ed all’estero. So che c’è una squadra della MLS che gli offre una barca di soldi. Poi, dipende dalla scelta che farà lui, ci sono certe storie d’amore che non dovrebbero finire mai”.