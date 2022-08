Sky – Fabiàn-PSG, ci saranno nuovi contatti diretti. Nell’operazione anche Navas

Fabrizio Romano, esperto di mercato, riporta le ultime in merito al possibile passaggio di Fabiàn al PSG, con Navas che fa parte dell’operazione.

Nel dettaglio, sono programmati nuovi contatti diretti per il passaggio del centrocampista spagnolo al club parigino. Fabiàn non rinnoverà il contratto con il Napoli ed è solo questione di tempo il suo passaggio al PSG.

Keylor Navas, portiere nel mirino del Napoli, è inserito nella trattativa. A seguire il tweet originale di Fabrizio Romano:

New direct contacts scheduled for Fabián Ruíz to Paris Saint-Germain. PSG have full agreement with Fabián and he won’t extend the contract, so it’s considered matter of time 🚨🔴🔵 #PSG

PSG and Napoli are still discussing on the final fee, Keylor Navas’ part of the negotiation. pic.twitter.com/nSerLEEZa6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022