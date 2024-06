SKY – Gollini potrebbe essere riscatto dal Napoli per 5 mln: i dettagli

Il calciomercato della Serie A entra nel vivo: dal 12 al 14 giugno, le squadre avranno l’opportunità di riscattare i giocatori presi in prestito nella scorsa stagione. Successivamente, dal 15 al 17 giugno, ci sarà l’opportunità di contro-riscattare. Dopo Inter, Milan e Juventus, andiamo alla scoperta dei giocatori in prestito dell’Atalanta. La Dea ha infatti ben cinque giocatori che potrebbero essere riscattati: Piccoli, Soppy, Gollini e Kovalenko. Colley, invece, era in prestito ma è stato già riscattato dallo Young Boys per 1,65 milioni di euro. L’Atalanta potrebbe guadagnare 12 milioni di euro dal cartellino di Piccoli, in prestito al Lecce. L’attaccante italiano ha giocato una buona stagione, collezionando 37 presenze in Serie A e segnando 5 gol, ma l’impressione è che non verrà riscattato. Soppy è invece in prestito allo Schalke e potrebbe essere riscattato 7 milioni di euro, mentre il Napoli potrebbe riscattare Gollini per 5 milioni. L’ultimo giocatore in prestito con diritto di riscatto è Kovalenko, che l’Empoli potrebbe trattenere per 2 milioni di euro.

Fonte: gianlucadimarzio.com