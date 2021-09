Fibrillazione in casa Napoli per il rientro di Dries Mertens. Secondo la redazione di Sky Sport l’attaccante belga è a un passo dal ritorno dopo l’intervento di stabilizzazione della spalla dello scorso luglio. La decisione definitiva di Luciano Spalletti arriverà presumibilmente nella rifinitura di domani, con Mertens che potrebbe essere convocato già per la sfida di domenica contro il Cagliari (ore 20.45 al Maradona). Ci vorrà del tempo per riaverlo in condizione, ma già saperlo a disposizione è una notizia di vitale importanza per gli azzurri.