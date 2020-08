SKY – Incontro tra il Napoli e l’agente di Candreva. I dettagli

Il Napoli è alla ricerca di esterni d’attacco che possano fare al caso di Gennaro Gattuso. Andato via Callejon, uno dei nomi che è rimasto in cima alla lista dei desideri di Giuntoli è quello di Jeremie Boga, per il quale è difficile la trattativa con il Sassuolo.

Un altro nome emerso in queste ore è quello di Antonio Candreva, come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, attraverso il suo sito ufficiale: “La lista degli esterni che il Napoli valuta per rinforzare la rosa di Gattuso si allunga. E un altro nome è quello di Antonio Candreva che è in uscita dall’Inter. Un’opzione in più dunque che è saltata fuori dopo un incontro tra il club azzurro e l’agente del giocatore, Pastorello”.