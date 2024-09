SKY – Juve-Napoli, ecco le probabili scelte di Conte: i dettagli

Gli uomini di Antonio Conte sono pronti a scendere in campo per la quinta giornata di Serie A. Dopo aver raccolto 9 dei 12 punti disponibili nei primi 4 turni di campionato, il Napoli si prepara adesso ad affrontare la Juventus allo Stadium. Un incontro col passato per l’attuale allenatore azzurro, nel ricordo delle tre annate – dal 2011 al 2014 – alla guida dei bianconeri. La sfida andrà in scena sabato 21 settembre, col fischio d’inizio fissato alle ore 18:00. “Squadra che vince, non si cambia”: spesso si dice così. Per questo motivo, il Napoli va verso la riconferma totale dell’11 schierato nella scorsa giornata nella partita contro il Cagliari. Gli azzurri dovrebbero quindi scendere in campo con il 3-4-2-1 visto contro i rossoblù. Meret tra i pali, protetto dal tridente formato da Buongiorno, Di Lorenzo e Rrahmani che agirà per le vie centrali. Al centro del campo Lobotka e Anguissa sosterranno la manovra di Mazzocchi e Spinazzola sulle corsie laterali, in supporto di Kvaratskhelia e Politano alle spalle dell’unica punta Lukaku.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Kvaratskhelia, Politano; Lukaku. All. Conte