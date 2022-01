Secondo quanto riferito da Sky Sport, tra i tamponi dubbi da riprocessare c’era anche quello del difensore azzurro Amir Rrahmani, ma ora l’ultimo tampone effettuato ha dato esito negativo. Resta da capire se lui, Zielinski e Lobotka scenderanno in campo visto che non hanno la terza dose di vaccino e quindi per l’Asl Napoli 2 non potrebbero giocare in quanto sotto regime di quarantena. Il Napoli pare orientato a schierarli in campo.