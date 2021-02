Sky, la probabile formazione anti-Juve: un solo cambio, Osimhen ancora dal 1′

A un giorno dal big-match contro la Juventus (in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ore 18), la redazione di Sky Sport ha ipotizzato l’undici titolare del Napoli. Scelte quasi obbligate per Gennaro Gattuso, che con ogni probabilità confermerà la formazione vista contro l’Atalanta in Coppa Italia.

L’unico cambio – forzato – riguarda il ruolo di terzino sinistro, dove Mario Rui sostituirà l’infortunato Hysaj. Assenza pesante anche a centrocampo, con Demme costretto ai box per circa 7-10 giorni: al suo posto Bakayoko come vertice basso. In attacco, infine, confermato Osimhen:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.