SKY – Liverpool-Napoli, le probabili formazioni: Ostigard titolare

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, opterà per tre cambi di formazione per la sfida di Champions League contro il Liverpool: “Saranno pochi i cambi di formazione. In difesa dentro Ostigard al posto di Juan Jesus con Olivera al posto di Mario Rui. In attacco Politano vince il ballottaggio con Lozano. Per il resto praticamente tutto uguale con Anguissa che continua a riposare non essendo ancora al top”.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.