Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’attaccante di proprietà del Napoli, Gennaro Tutino, sarebbe pronto a fare ritorno in Serie B. Infatti dopo una splendida stagione alla Salernitana dove ha conquistato la promozione in A, condita in oltre da ben 12 goal, adesso sarebbe pronto a vestire la maglia del Parma. Infatti tra il Napoli e gli emiliani si sta cercando di definire l’accordo che dovrebbe portare il giocatore in gialloblu.