SKY – Mertens salterà il match contro il Torino. Le ultime

Dries Mertens è uscito anzitempo dal campo per un brutto fallo subito da Busquets. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, l’attaccante belga dovrà restare fermo ai box per dieci giorni per via della botta rimediata. Il belga sarà sicuramente fuori per la sfida di sabato sera contro il Torino in campionato.

