SKY – Milik al Marsiglia per 12 mln: ADL strappa una percentuale di rivendita

Tutto fatto per il trasferimento di Arek Milik al Marsiglia. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha accettato di rinunciare alle cause intentate contro il giocatore. Il Marsiglia acquisirà il polacco in prestito, ma con riscatto che diventerà obbligatorio non appena il club farà un punto in campionato. L’operazione si è conclusa per una cifra pari a 8 milioni di euro, più altri 4 di bonus. Inoltre ADL ha strappato il 20% di un’eventuale futura rivendita dell’attaccante.