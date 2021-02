All’indomani della sconfitta contro il Granada, il risveglio è un po’ meno amaro per il Napoli, che, finalmente, recupera Koulibaly e Ghoulam, risultati negativi al Covid-19 e che tornano a disposizione di Gattuso in un momento fortemente complicato. Oggi niente allenamento per coloro che sono scesi in campo ieri, ma i due difensori azzurri saranno comunque al Training Center di Castel Volturno per i test d’idoneità sportiva, propedeutici al ritorno ufficiale in campo. A riportarlo è Sky Sport.